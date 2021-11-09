أخبار عاجلة

التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«السياحة» تتعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لوضع استراتيجية إعلامية للترويج السياحي

Print
«السياحة» تتعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لوضع استراتيجية إعلامية للترويج السياحي «السياحة» تتعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لوضع استراتيجية إعلامية للترويج السياحي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد العناني وزير السياحة الأثار، على هامش تأسيس احد المجالس الاستشارية، أن الوزارة قامت بالتعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لوضع استراتيجية إعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تم العمل عليها لمدة 8 أشهر كاملة وتم استلام النسخة النهائية منها في 18 أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت إجراء 12 ألف استبيان خارج في الأسواق المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.

وتحدث الوزير عن فعالية الأقصر المقرر تنظيمها قريباً والتي ستكون احتفالاً رائعاً ومفاجأة للجميع، مشيراً إلى أنه تم منذ أيام إطلاق فيلم تشويقي قصير Teaser عن هذه الفعالية الكبرى بالتزامن مع بدء العد التنازلي للاستعدادات والتجهيزات الخاصة بها.

موكب المومياوات الملكية الذي تخطى اعتباره أنه مجرد حدث نظمته مصر بل أنه ترك بصمة وذكرى سيذكرها التاريخ ولفت أنظار العالم لحدث استثنائي على مستوي العالم.

وتحدث أيضاً عن ترقب وشغف الجميع بالاحتفالية الكبرى التي سيتم تنظيمها في محافظة الأقصر قريباً وخاصة بعد انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير بمحافظة الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم، كما لفت إلى ترقب أيضاً افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر وأحدث متحف على مستوى العالم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري

مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري

مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022

مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب