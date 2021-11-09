«السياحة» تتعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لوضع استراتيجية إعلامية للترويج السياحي

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قال خالد العناني وزير السياحة الأثار، على هامش تأسيس احد المجالس الاستشارية، أن الوزارة قامت بالتعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لوضع استراتيجية إعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تم العمل عليها لمدة 8 أشهر كاملة وتم استلام النسخة النهائية منها في 18 أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت إجراء 12 ألف استبيان خارج مصر في الأسواق المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.

وتحدث الوزير عن فعالية الأقصر المقرر تنظيمها قريباً والتي ستكون احتفالاً رائعاً ومفاجأة للجميع، مشيراً إلى أنه تم منذ أيام إطلاق فيلم تشويقي قصير Teaser عن هذه الفعالية الكبرى بالتزامن مع بدء العد التنازلي للاستعدادات والتجهيزات الخاصة بها.

موكب المومياوات الملكية الذي تخطى اعتباره أنه مجرد حدث نظمته مصر بل أنه ترك بصمة وذكرى سيذكرها التاريخ ولفت أنظار العالم لحدث استثنائي على مستوي العالم.

وتحدث أيضاً عن ترقب وشغف الجميع بالاحتفالية الكبرى التي سيتم تنظيمها في محافظة الأقصر قريباً وخاصة بعد انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير بمحافظة الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم، كما لفت إلى ترقب أيضاً افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أكبر وأحدث متحف على مستوى العالم.