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«الأعلى للآثار»: تركيب مشاية للزائرين في الصف الشمالي بمعابد الكرنك بالأقصر

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«الأعلى للآثار»: تركيب مشاية للزائرين في الصف الشمالي بمعابد الكرنك بالأقصر «الأعلى للآثار»: تركيب مشاية للزائرين في الصف الشمالي بمعابد الكرنك بالأقصر

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أعلن الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن معابد الكرنك أصبحت كما لم ترها من قبل، بعد الانتهاء من ترميم وتركيب الكباش وعمل مشاية للزائرين في الصف الشمالي.

ووصف أن موقع العمل تحول إلى خلية نحل تعمل داخل طريق الكباش في منطقة نجع أبوعصبة من بوابة بطليموس الثالث من معبدخنسو، موضحا استمرار عمل البعثة المصرية في أعمال الحفائر وما تم من اكتشاف 5 رؤوس تم تركيبها بالكباش بجانب إعادة تركيب القواعد الخاصة بالكباش.

وتابع أن العمل مستمر لوضع اللمسات النهائية للقواعد لتأخذ شكل القاعدة الأصلية كما كانت عليه أيام المصري القديم.

وأوضح أن الجميع يسابق الزمن من أجل استكمال التجهيزات التي تتم لافتتاح المشروع الأثري لكشف وإحياء طريق الاحتفالات الملكية المعروف باسم طريق الكباش، والذي يمتد بطول ٢٧٠٠ متر بين معبدالأقصر ومجموعة معابد الكرنك، على ممر حجري تصطف على جانبيه مئات من تماثيل الكباش التي نحتها المصرى القديم.

وشدد على أن المشروع الضخم سيجعل من مدينة الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم، موضحا أن طريق الكباش يحظى برعاية ومتابعة دائمة من كافة الوزارات والأجهزة المعنية، وذلك نظرا لأهميته الأثرية، إلى جانب مردوده الكبير على القطاع السياحي بأكمله، موضحا أن العمل يجري على مدار الساعة، وعلى كافة المحاور للانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالمشروع، تمهيدا لافتتاحه.

المصرى اليوم

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