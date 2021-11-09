بدر بانون يكشف عن وعده لأسرته قبل مباراة القمة ويغازل جماهير الأهلي

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يتواجد مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الدولي المغربي بدر بانون، خلال الفترة الحالية في المغرب حيث يقضي أجازة مع أسرته خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وشارك بدر بانون في مباراة القمة الأخيرة أمام نادي الزمالك وتألق خلالها قبل أن يخرج في الشوط الثاني نتيجة الإصابة التي تعرض لها وخوف الجهاز الطبي للأهلي من تفاقمها.

ونقلت بعض وسائل الإعلام المغربية تصريحات عن بدر بانون وتألقه في مباراة القمة الأخيرة وغيابه عن قائمة منتخب المغرب في المعسكر الحالي والتي أعلناه مؤخراً وحيد خليلوزريتش المدير الفني للمنتخب المغربي.

وأعرب بدر بانون عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الأهلي على الزمالك في مباراة القمة المصرية بنتيجة 5/3 وقال: «وعدت أسرتي الصغيرة قبل المباراة بتحقيق نتيجة تاريخية على الزمالك وقد وفقنا الله في ذلك، وأهدي الخماسية لجماهير النادي الأهلي العظيمة».

وينتظر أن يعود بدر بانون خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء أجازته إلى القاهرة من أجل الانتظام في تدريبات الأهلي من جديد استعداداً للتحديات المقبلة التي تنتظر المارد الأحمر.

وعاد بدر بانون لحسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد أن كان خارج الحسابات في الفترة الماضية.