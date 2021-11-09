أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 4): برنامج اليوم الثلاثاء

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تدور اليوم الثلاثاء ، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا وفق البرنامج التالي:

مالمو - تشيلسي (س18 و45 دق) / بي ان سبور بريميوم1

فولفسبورغ - سالزبورغ (س18 و45 دق) / بي ان سبور بريميوم2

دينامو كييف - برشلونة (س21) / بي ان سبور بريميوم2

بايرن مونيخ - بنفيكا (س21) / بي ان سبور بريميوم3

فياريال - يونغ بويز (س21) / بي ان سبور1

أتلانتا - مانشستر يونايتد (س21) / بي ان سبور بريميوم1

جوفنتس - زينيت سانت بطرسبرغ (س21) / بي ان سبور اكسترا1

إشبيلية - ليل (س21) / بي ان سبور اكسترا2