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أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 4): برنامج اليوم الثلاثاء

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أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 4): برنامج اليوم الثلاثاء أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 4): برنامج اليوم الثلاثاء

تدور اليوم الثلاثاء ، الدفعة الأولى من مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا وفق البرنامج التالي:

مالمو - تشيلسي (س18 و45 دق) / بي ان سبور بريميوم1
فولفسبورغ - سالزبورغ (س18 و45 دق) / بي ان سبور بريميوم2
دينامو كييف - برشلونة (س21) / بي ان سبور بريميوم2
بايرن مونيخ - بنفيكا (س21) / بي ان سبور بريميوم3
فياريال - يونغ بويز (س21) / بي ان سبور1
أتلانتا - مانشستر يونايتد (س21) / بي ان سبور بريميوم1
 جوفنتس - زينيت سانت بطرسبرغ (س21) / بي ان سبور اكسترا1
إشبيلية - ليل (س21) / بي ان سبور اكسترا2

كوورة

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