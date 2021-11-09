2 تريليون دولار.. كورونا يرفع القيمة السوقية لشركة «ألفابت» المالكة لـ «جوجل»

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حققت شركة «ألفابت»، المالكة لـ «جوجل»، طفرة في قيمتها السوقية التي تجاوزت 2 تريليون دولار، بفعل وباء كورونا وإجراءات الإغلاق التي تسببت في قفزة في عائدات إعلانات البحث وانتعاش الإعلانات الرقمية ونمو أعمال الشركة السحابية.

وبهذه القفزة تصبح «الفابت» ثالث شركة في العالم تصل إلى هذه القيمة السوقية بعد أبل ومايكروسوفت، حيث ارتفعت من تريليون دولار في يناير 2020 إلى 2 تريليون دولار في نوفمبر الجاري، لتصبح بذلك الشركة الأفضل أداءً لهذا العام من بين أكبر 5 شركات تكنولوجية في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.

ونجحت الشركة منذ بداية العام الجاري بتحقيق مكاسب في سوق الأسهم وصل إلى 73% أي ما يعادل نحو 850 مليار دولار.