الإعدام شنقا لقاتل والدته بشبرا الخيمة

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالإعدام شنقًا لعاطل بتهمة قتل والدته داخل منزلهما بمنطقة أرض نوبار بقسم أول شبرا.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها استعملت أقصى عقوبة ضد المتهم في جريمته الشنعاء التي لا يوجد مبرر لها ويحرمها المجتمع والقانون، وأن الظلم الذي ارتكبه المتهم كبير جدًا ولو وجدت عقوبة أقصى من الإعدام لقضت بها المحكمة.

فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم ارتكب جريمته، وتم إلقاء القبض عليه واعترف بارتكابه الجريمة بسبب تعاطيه المواد المخدرة واعتدائه الدائم على أمه بالضرب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة بتلقيه بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بناحية أرض نوبار، دائرة القسم.

انتقلت أجهزة الأمن وبالفحص تبين وجود جثة «م.م.ع» 57 عامًا، ربة منزل، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، كما تبين تواجد نجلها المدعو «م.ج.ح»، 34 عاما

وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام وكشفت تحقيقات المباحث من خلال سؤال شقيق المتوفاة والذي اتهم ابن شقيقته المتهم بالتسبب في وفاتها، لأنه دائم التعدي عليها بالضرب نتيجة كثرة تعاطيه المواد المخدرة والقت أجهزة الأمن القبض عليه واعترف بارتكابه الواقعة