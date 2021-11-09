بطلان إحالة 10 موظفين للمحاكمة التأديبية بسبب 76 جنيها

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قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، بعدم قبول الدعوي التأديبية ضد 10 مسؤولين سابقين بوحدة محلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بالفيوم، ارتكبوا مخالفات لبطلان قرار الإحالة.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

وتضمن الحكم الصادر ببطلان أمر إحالتهم كل من، أمين خزينة المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، مختص الوارد والصادر بالمركز، مدير مديرية الزراعة بالفيوم سابقاً، مدير إدارة أملاك الدولة الخاصة، مندوب أملاك الدولة الخاصة بالوحدة ذاتها، مهندس حصر، مدير تنظيم الوحدة المحلية، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة.

ونسب للمحال الأول، حصل رسوم معاينة بمبلغ 76 جنيه من مواطن بشأن استخراج بيان صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات للعقار الكائن بناحية والي ميزار مركز يوسف الصديق عام ٢٠١٨ وكذا سجل الملف بسجل الوارد للمركز التكنولوجي دون وجود طلب من المواطن المذكور مؤشر عليه من الرئيس المختص، ودون أن ترد إليه حافظة توريد المبلغ من الإدارة الهندسية، بالمخالفة.

وأهملت المحالة الثانية في الحفاظ على سجل الوارد عهدتها مما مكن المتهم الأول من تسجيل الطلب المقدم من المواطن لاستخراج بيان صلاحية موقع على الرغم من عدم توافر شروط التسجيل بالمخالفة للتعليمات.

وأصدر الثالث أمر بتكليف الموظفة بالوحدة رئاسته بالعمل سكرتيرة للوحدة المحلية بقارون على الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتلك الوظيفة كونها غير حاصلة على مؤهل عال مناسب وكذا، ترشيح موظف بقسم شئون العاملين بالوحدة المحلية بكحك سكرتير للوحدة ذاتها على الرغم من عدم توافر شروط شغله لتلك الوظيفة كونه غير حاصل على مؤهل عال مناسب.

فيما نست للمحال الرابع انه وقع على الأمر التنفيذ ذاته بما يتضمن إقراره بتكليف المذكورة بالوظيفة المنوه عنها على الرغم من عدم توافر شروط شغلها لتك الوظيفة وعرض النموذج على رئيس الوحدة المشار إليها مما كان من شأنه صدور الأمر التنفيذي بالمخالفة لأحكام القانون.

وأستولي المحال الخامس بدون وجه حق على مساحة 124 متر أرض أملاك دولة والقيام ببناء مسكن دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون.

وقعدا السادس والسابع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مواطن لهدمة المنزل المربوط باسمه على مساحة 124 م وكذا المنزل المربوط وإقامة منزل من طابقين على المساحة الإجمالية بحوض حجر الجلف 6 قسم ثان قطعة 22 وحدة 13 بقرية والي ميزار مركز يوسف الصديق على أرض ملك الدولة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.

وقعدت المحالة التاسعة، عن استكمال الإجراءات القانونية حيال قيام مواطن بإقامة سقف الطابق الأول علوي على مساحة 220 م تقريباً دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتقاعست عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإزالة بشأن مخالفة صب سقف الطابق الأولعلوي بالعقار المذكور، وقعت بالاشتراك مع المحال العاشر عن بيان أن الأرض محل مخالفة البناء الواقعة، أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة.

ورأت المحكمة أن توجيه الاتهامات كان ل ٨ فقط في حين أنهم ١٠ محالين، وفى ضوء المثالب وأوجه القصور سالفة البيان التي شابت قرار الإحالة، فقد أصبح من المستحيل على المحكمة تحديد المحالين إليها للمحاكمة التأديبية والمخالفات المنسوبة إليهم على نحو دقيق وواف، بما يمكنها من محاكمة هؤلاء المحالون بعد التأكد من استيفاء جميع الإجراءات الشكلية اللازمة لذلك، ثم إنزال صحيح حكم القانون على المخالفات المنسوبة إليهم.

والمحكمة لا تملك تصحيح قرار الإحالة وتصويب الأخطاء التي ألمت به وما شابه من أوجه قصور من خلال ما ورد بمذكرة التصرف، فليس من سلطة المحكمة إدخال محالين جدد أو تعديل المخالفات المنسوبة لبعض المحالين، والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة سلطة اتهام وتحقيق وحكم في آن واحد، وهو ما يخرج المحكمة عن سلطتها والاختصاصات المقررة لها قانونا.

وبذلك فإن المحكمة لا يسعها إلا القضاء بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار الإحالة لما لحق به من تجهيل، وباعتبار أن قرار الإحالة يجب أن يكون وافياً بذاته مستكملاً جميع بياناته تفصيلاً على النحو الذي تطلبه القانون.