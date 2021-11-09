ضبط لحوم خارج السلخانة فى حملة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بتوجيه حملة مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية إستهدفت المرور والتفتيش على أماكن تصنيع وتداول وبيع الأدوية البيطرية ومحال بيع اللحوم بنطاق مديريتى أمن "القاهرة والقليوبية" ،أسفرت جهودها عن تنفيذ قرار غلق إدارى لعدد 3 عيادات بيطرية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القاهرة وضبط 3 محال لبيع اللحوم بنطاق مديرية أمن القليوبية ضُبط بداخلهم "كمية من اللحوم مذبوحة خارج المجازر وبها تغير فى خواصها الطبيعية وبدون بيانات" بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية ، وقانون حماية البيئة والصحة العامة.