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الأهلي يتعاقد مع زينة العلمي لتدعيم سيدات الطائرة

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الأهلي يتعاقد مع زينة العلمي لتدعيم سيدات الطائرة الأهلي يتعاقد مع زينة العلمي لتدعيم سيدات الطائرة

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أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع زينة تامر حازم العلمي، لتدعيم فريق كرة الطائرة لمدة ٤ سنوات مقبلة.
وقال عبدالقادر إن النادي أتم تعاقده اليوم الثلاثاء، مع زينة تامر حازم العلمي لمدة ٤ سنوات مقبلة قادمة من نادي الصيد.
وأضاف مدير النشاط الرياضي أن الكابتن حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي وقع اختياره على زينة العلمي، لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم.
وأكد رؤوف عبدالقادر أن زينة تمثل إضافة لفريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلي خاصة أنها إحدى العناصر المميزة في صفوف الوطني.

كان فريق سيدات السلة بالنادي الحقق الفوز على جزيرة الورد بنتيجة 102-59، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مؤخرا ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت أداءً جيدًا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «سيدات سلة الأهلي» بنتيجة 102-59.

بدأت المباراة بشكل قوي بين الفريقين، وانتهت الفترة الأولى بتقدم جزيرة الورد بنتيجة 19-18, وفي الفترة الثانية، نجحت لاعبات «سيدات سلة الأهلي» في تقديم مستوى جيد، واستعدن السيطرة على مجريات اللقاء، لتنتهي بتقدم الأهلي بنتيجة 48-30.

المصرى اليوم

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