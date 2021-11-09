السفير البلجيكي يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بإنهاء حالة الطواريء

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استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم «فرانسوا كورنيه» سفير بلجيكا بالقاهرة، وهي الزيارة التي اعتبرها رئيس مجلس الشيوخ تؤكد عمق العلاقة بين مصر وبلجيكا، معربا عن أمله أن تشهد العلاقات مزيداً من التطور في المرحلة القادمة على كافة الاصعدة البرلمانية والاقتصادية.

تناول اللقاء الحديث عن دور مجلس الشيوخ في مصر بعد عودته، حيث أكد «عبدالرازق» أن المجلس يضم عقولاً ناضجة وقامات كبيرة في المجتمع المصري ستجعل مخرجات المجلس دائما في اعلى مستوى.. وبما يحقق تطوير البنية التشريعية لمواكبة التطور الدي تقوم به الدولة.

من جانبه أعرب السفير البلجيكي عن سعادته بهذا اللقاء،، مؤكداً أن العلاقات المصرية البلجيكية علاقات مميزة على كافة الاصعدة والمستويات، معربا عن أمله في أن تشهد مزيداً من التعاون البرلماني الثنائي بين برلماني البلدين الصديقين، مشدداً على إيمان بلجيكا باهمية دور مصر الكبير في دعم الاستقرار في المنطقة بوصفها اكبر دولة في افريقيا والشرق الاوسط.

ووجه السفير البلحيكي التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ بإنهاء حالة الطوارئ في مصر وكذلك تفعيل المجلس القومي لحقوق الانسان مؤكداً ان بلاده تنظر لمثل القرارات الايجابية بكل تقدير.