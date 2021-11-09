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بينهم طفل.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في بالبحيرة

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بينهم طفل.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في حوادث بالبحيرة بينهم طفل.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين في بالبحيرة

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لقي شاب وفتاة وطفل مصرعهم في تصادم مع سيارتي نقل وقطار في كفر الدوار وبدر وأبوالمطامير في محافظة البحيرة.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، اخطارات بوقوع حوادث سير في نطاق مراكو كفر الدوار وأبوالمطامير وبدر في نطاق المحافظة.

وتسبب اصطدام قطار على خط «القاهرة-الإسكندرية» بأحد الأشخاص أثناء عبوره السكة الحديد، في وفاة «محمد .ح» 18 سنة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفى كفر الدوار المركزي.

ولقي طفل مصرعه يدعي «ياسين .ع» 5 سنوات، نتيجة اصطدام سيارة نقل به في قرية عبدالسلام عارف بمركز بدر، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتي في مستشفى بدر المركزي،وايداعه تحت تصرف النيابة العامة.

وتسبب حادث انقلاب سيارة نقل على جانب طريق «قرية الزاوية- أبوالمطامير» في وفاة فتاة تدعي «هايدي .ع» 16 سنة، وإصابة 2 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى أبوالمطامير المركزي.

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