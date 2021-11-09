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ندوات صحية ببئر العبد تحذر الطلاب من عدم تناول أطعمة الباعة الجائلين

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ندوات صحية ببئر العبد تحذر الطلاب من عدم تناول أطعمة الباعة الجائلين ندوات صحية ببئر العبد تحذر الطلاب من عدم تناول أطعمة الباعة الجائلين

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نظمت الإدارة الصحية ببئر العبدالتابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء، ندوتين صحيتين في المعهد الأزهري برمانة والمعهد الأزهري بقاطية بمركز ، وذلك بالتعاون مع الادارة المركزية للأزهر الشريف.

وأكد الدكتور على عياط، مدير الادارة الصحية ببئر العبد،في بيان اليوم، أن الندوتين تناولتا أهمية التغذية السليمة والنظافة الشخصية والنظافة العامه، مع أهمية ممارسة الرياضة.

أضاف عياط، أن الندوتين حذرتا الطلاب من تناول أي أطعمة من الباعة الجائلين، أو أي أطعمة مجهولة المصدر، حفاظًا على الصحة العامة الخاصة بهم.

وجه عياط، باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار ، وعلي رأسها ارتداء الكمامية الواقية والتطهير المستمر للأيدي عن طريق الغسيل، وعدم التواجد بالاماكن المزدحمة.

المصرى اليوم

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