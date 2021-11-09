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ضبط 3 آلاف كيلو من أسماك الرنجة و 96 كيلو لحوم غير صالحة بالغربية

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ضبط 3 آلاف كيلو من أسماك الرنجة و 96 كيلو لحوم غير صالحة بالغربية ضبط 3 آلاف كيلو من أسماك الرنجة و 96 كيلو لحوم غير صالحة بالغربية

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قام الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري بتكليف ٣ لجان من أطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية ومركزي المحلة الكبرى وكفر الزيات بالتنسيق مع مباحث تموين الغربية بالقيام بحملات تفتيشية مفاجئة.

وأسفرت الحملات عن ضبط ١٧.٥ كجم لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، ٦٠ كجم لحم بقري غير صالح للاستهلاك الآدمي، ٣٦ كجم لحوم مجمدة وكبدة ولحوم مفرومة في أكياس بدون بيانات، ٣١٨٥ كجم أسماك مدخنه «رنجة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي و١٠٠٠ كجم أسماك مدخنة سحب عينات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين العرض على النيابة العامة المختصة وصدور قرارها.

وأكد محافظ الغربية أن تلك الحملات والمتابعة المستمرة للأسواق تأتي في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطنين عن طريق محاربة غش المنتجات ذات الأصل الحيواني والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، مشدداً على عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

المصرى اليوم

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