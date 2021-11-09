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اختتمت جامعة عين شمس، اليوم الثلاثاء، فاعليات البطولة الخامسة لكأس أسرة من أجل مصر المركزية لكرة القدم الخماسي والبطولة الأولى لتنس الطاولة، والتي أقيمت على ملاعب كليتي التجارة والطب تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأشراف د. تامر راضي رائد الأسرة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

هذا وقد قام د. عبدالفتاح سعود بتسليم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى الكؤوس والميداليات، بحضور د. خالد قدري عميد كلية التجارة ود. محمد أحمد شاهين وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب ود.ممدوح عبدالعليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

هذا وقد أسفرت المنافسات عن فوز فريق ليدرز بالمركز الأول على منافسه فريق الزعامة الذي حصد المركز الثاني بفارق ٤ أهداف مقابل هدفين وحصل فرق شباب قليوب على المركز الثالث.

كما أسفرت مسابقات كأس تنس الطاولة عن فوز الطالب عبدالرحمن عمرو كلية الحقوق بالمركز الأول

والطالب مصطفى عماد سلامة كلية العلوم بالمركز الثانى والطالب مصطفى أشرف كلية الألسن على المركز الثالث.

يذكر أن كأس أسرة من أجل مصر المركزية لكرة القدم الخماسي شهد منافسات بين ١٢٨ فريق من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب، كما شارك بكأس من أجل مصر الأول لتنس الطاولة ٣٢ طالب وطالبة بنظام خروج المغلوب.

ومن المقرر أن يحصل الفائزون على جوائز مالية قيمة.

جامعة عين شمس تختتم مسابقات كرة القدم الخماسي وتنس الطاولة

جامعة عين شمس تختتم مسابقات كرة القدم الخماسي وتنس الطاولة

جامعة عين شمس تختتم مسابقات كرة القدم الخماسي وتنس الطاولة