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إسعاد يونس تنعى أحمد خليل: سلامات لروحك الطيبة

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إسعاد يونس تنعى أحمد خليل: سلامات لروحك الطيبة إسعاد يونس تنعى أحمد خليل: سلامات لروحك الطيبة

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نعت الفنانة إسعاد يونس، الفنان أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 80 عامًا.

كتبت «يونس» عبر حسابها الرسمي بوقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام: «وداعًا الفنان القدير أحمد خليل، سلامات لروحك الطيبة».

وأقيمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل بحضور عد من الفنانين وأسرته، في ساحة المسجد الخارجية بسبب رحيل الفنان متأثرًا بفيروس كورونا.

وشهدت الساعات الأخيرة في حياة أحمد خليل تدهور حالته بشكل كبير، حيث أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أيام، وذهب للمستشفى وخرج في اليوم نفسه، لكن بعد حدوث مضاعفات لحالته للصحية ونقل للمستفى على الفور لمتابعة حالته.

المصرى اليوم

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