إحباط تهريب 1080 كيلوجراما من الحشيش في 4 مناطق
انخفض معدل طلبات التنفيذ المتعلقة بشيكات بدون رصيد الواردة إلى محاكم التنفيذ بنسبة 70% منذ مطلع العام 2018م وحتى العام الجاري...
دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية المستفيدين لتصنيف منشآتهم في القطاعات الخاضعة للتصنيف بهدف تطوير حجم الأعمال عبر منصة...
أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية؛ والهيئة العليا للأمن الصناعي اليوم إجراء تحديثات على متطلبات الأمن والسلامة للمنشآت...
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن القوة...
بدأت لجان منظمة لملتقيات التوظيف، بالتعاون مع غرف تجارية والضمان الاجتماعي، اتخاذ خطوات عملية لحرمان الشركات غير الجادة من حضور...
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستعانة ببيت خبرة لتطوير النموذج التشغيلي لبرنامج المستفيد الخفي، والذي يستهدف...