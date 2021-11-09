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بعملية نادرة شملت 17 دولة بينها الكويت.. اعتقال 7 "قراصنة" ارتكبوا 7000 جريمة

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بعملية نادرة شملت 17 دولة بينها الكويت.. اعتقال 7 "قراصنة" ارتكبوا 7000 جريمة بعملية نادرة شملت 17 دولة بينها الكويت.. اعتقال 7 "قراصنة" ارتكبوا 7000 جريمة
طلبوا أكثر من 200 مليون يورو كفدية

بعملية نادرة شملت 17 دولة بينها الكويت.. اعتقال 7

أتاحت عملية نادرة في العالم لملاحقة قراصنة برامج الفدية المعلوماتية، توقيف سبعة أشخاص بينهم أوكراني يبلغ 22 عاماً، اتهم في الهجوم المعلوماتي الكبير على شركة كاسيا في يوليو، بحسب ما أعلنت السلطات الأمريكية والأوروبية، اليوم الثلاثاء.

من جهتها، بيّنت وكالة الشرطة الأوروبية أن العملية التي أطلق عليها اسم "غولد داست" أو "كويك ساند" شملت 17 دولة، واستهدفت مجموعة مقرصنين ناطقين بالروسية "ريفيل"، وفي بعض الأحيان تدعى "سودينوكيبي" ومجموعة "غراند كراب"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضافت أنه يشتبه في أن الأشخاص الذين أوقفوا تسببوا بنحو سبعة آلاف إصابة حول العالم ببرمجيات تقوم بتشفير بيانات أهدافهم، وطلبوا أكثر من 200 مليون يورو كفدية، مقابل مفتاح فك التشفير.

وأوضحت الوكالة أن المحرك الرئيسي للعملية يدعى ياروسلاف فاسينسكي وهو ملقب بـ"روبوتنيك"، وهذا الأوكراني متهم بأنه هاجم شركة المعلوماتية الأمريكية كاسيا في 2 يوليو، ما أثر على ألف من زبائنها بما يشمل سلسلة السوبرماركت "كوب" في السويد التي بقيت متاجرها مغلقة لأيام.


وأشارت إلى مقرصنَين يشتبه في أنهما استهدفا سبعة آلاف ضحية وحصلا على نصف مليون يورو من الفديات، اعتقلا في رومانيا، كما جرى توقيف آخر في الكويت وثلاثة في كوريا الجنوبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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