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الأمن العراقي يقتل إرهابياً يرتدي حزاماً ناسفاً شمال بغداد

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الأمن العراقي يقتل إرهابياً يرتدي حزاماً ناسفاً شمال بغداد الأمن العراقي يقتل إرهابياً يرتدي حزاماً ناسفاً شمال بغداد
المخابرات رصدت تحرّكاته

الأمن العراقي يقتل إرهابياً يرتدي حزاماً ناسفاً شمال بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، قتل مسلح يرتدي حزاماً ناسفاً بمنطقة الطارمية شمال بغداد.

وذكرت القيادة في بيان أنه بعملية نوعية، وبتنسيق استخباري عالي المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز الأمن الوطني، تمكّنت قوة مشتركة من استخبارات لواء 59 فرقة المشاة السادسة، ومفرزة من الأمن الوطني، من قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً، في منطقة الطارمية بعد متابعة ورصد تحركاته.

وبيّنت أنه جرى تفكيك الحزام الناسف من قبل الجهد الهندسي، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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