«أمي اللي جوزتني».. قصة زواج أحمد خليل من ألمانية بعد انفصاله عن سهير البابلي

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بعد مروره بأكثر من تجربة غير ناجحة في البحث عن زوجة مناسبة بعد انفصاله عن الفنانة سهير البابلي، قرر العزوف عن الزواج لكن القدر كان له رأي آخر، حيث كافئ القدر أحمد خليل في النهاية بزوجته هايدي ألمانية الجنسية.

الفنان أحمد خليل رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عام، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وشُيعت جنازته من مسجد الخارجية.

في حوار تليفزيوني سابق كشف الفنان الراحل سبب زواجه من سيدة ألمانية، مؤكدًا أن والدته كانت وراء تلك الزيجة التي استقر بها لسنوات «اللي جوزني الأجنبية دي أمي، تخيلي وفي السن ده لما أقول إن أمي اللي جوزتني».

وعن قصة تعرفه على زوجته قال إنه في تلك الفترة كان قد اتخذ قرار بألا يتزوج، نظرًا لكثرة تجاربه التي لم تكتمل «مابتدومليش عروسة»، ولكن أمه كأي أم مصرية أصيلة تخاف على أبنائها ولا بد أن يتزوج ابنها الأكبر «كل شوية تقولي لازم يا أحمد، طب جرب آخر مرة».

حينها كانت زوجته هايدي على علاقة ببعض أقاربه، فطلبت منهم استضافتها لزيارة مصر، وحين جاءت كانت منبهرة بمصر، ما جعل أحمد خليل يقول عنها: «ماشوفتش حد بيحب مصر زيها»، حتى انها استطاعت الذهاب لأماكن غير متوقعة مثل المناصرة ووكالة البلح.

وخلال زيارتها لمصر رأتها والدة أحمد خليل، وسافرت معها في رحلة صيفية وأعجبت بها «عاشت معاها وقيمتها وجت قالت يا أحمد إتجوز فلانة»، لكنه كان يرى أن الأجانب لا يعترفون بهذه الطريقة في الزواج، ولا بد أن يكونوا على علاقة حب بالأشخاص الذين يتزوجونهم.

أضاف: «أول مرة شفتها زي أفلام السينما من ضهرها»، إذ كانت حينها تقف في البلكونة وشاورت له أمه ليراها فنظر إليها وأشار بالموافقة على المبدأ «حلوة حلوة»، لكنه لم يكن يأخذ الموقف على محمل الجد.

ومضى قائلًا: «جلسنا في أكثر من جلسة تعارف أعدتها عدة سيدات من العائلة، وعندما سُئلت عن رأي فيها أجب بالموافقة»، في إشارة إلى أن هذه المرة أخذ الموقف على محمل الجد.

وأشار أحمد خليل إلى أن زوجته هايدي لم تتقبل في البداية هذه الطريقة في الزواج ولكنها اقتنعت بعد أن علمت أن هناك فترة خطوبة أولًا «قالتلهم يعني متزعلوش لو رفض، قال ترفض قال ده هي أول ما شافتني اتجننت».