ثبت عدم استغلاله وظيفته في تعيين ابنه.. إلغاء مجازاة مسئول ب «لمركزي للمحاسبات»

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ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قرار مجازاة مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات، المتضمن عقابه بعقوبة التنبيه، لما نُسب اليه من تعيين نجله بشركة تابعة لهيئة قناة السويس مستغلاً وظيفته، وجاء قرار المحكمة بإلغاء عقوبة لعدم ثبوت استغلال المسئول لوظيفته وتعيين نجله.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .

وذكر الطاعن، أنه من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بإحدي الوظائف القيادية، وبناء على شكوى كيدية فحواها أنه قام بتعيين نجله بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تقع في دائرة اختصاصه بالرقابة، وصدر قرار بمجازاته بالتنبيه .

وتبين للمحكمة من التحقيقات التي اجريت مع الطاعن أنه لم يُنكر تعيين نجله ـــ بالتعاقد ـــ بالشركة المشار إليها، إلا أنه أفاد صراحة بأن هذا التعيين قد تم بموافقة رئيس هيئة قناة السويس ودون تدخل شخصي منه وإنما كان الأمر بطلب شخصي من أحد أقاربه لرئيس الهيئة، وأفاد بالتحقيقات أنه أخطر جهة عمله بواقعة تعيين نجله في ذات شهر تسلمه العمل بالشركة المذكورة، مُقّدِّما الكتاب المتضمن هذا الإخطار، فلم يُخف واقعة التعيين عن جهة عمله، ولم يَثبت بالأوراق أو ما تناولته التحقيقات تدخله شخصيا لدى رئاسة الشركة محل رقابته أو هيئة قناة السويس في هذا الشأن، كما خلت الأوراق من أي إشارة إلى أن الطاعن قد أهمل في أعماله الرقابية على تلك الشركة أو تغاضى عن مخالفات لديها بُغية اعتبار هذا التغاضي قربانا في سبيل الموافقة على تعيين نجله.