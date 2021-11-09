ثبت عدم استغلاله وظيفته في تعيين ابنه.. إلغاء مجازاة مسئول ب «لمركزي للمحاسبات»

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ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قرار مجازاة مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات، المتضمن عقابه بعقوبة التنبيه، لما نُسب اليه من تعيين نجله بشركة تابعة لهيئة قناة السويس مستغلاً وظيفته، وجاء قرار المحكمة بإلغاء عقوبة لعدم ثبوت استغلال المسئول لوظيفته وتعيين نجله.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة .
وذكر الطاعن، أنه من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بإحدي الوظائف القيادية، وبناء على شكوى كيدية فحواها أنه قام بتعيين نجله بشركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى التابعة لهيئة قناة السويس، والتي تقع في دائرة اختصاصه بالرقابة، وصدر قرار بمجازاته بالتنبيه .
وتبين للمحكمة من التحقيقات التي اجريت مع الطاعن أنه لم يُنكر تعيين نجله ـــ بالتعاقد ـــ بالشركة المشار إليها، إلا أنه أفاد صراحة بأن هذا التعيين قد تم بموافقة رئيس هيئة قناة السويس ودون تدخل شخصي منه وإنما كان الأمر بطلب شخصي من أحد أقاربه لرئيس الهيئة، وأفاد بالتحقيقات أنه أخطر جهة عمله بواقعة تعيين نجله في ذات شهر تسلمه العمل بالشركة المذكورة، مُقّدِّما الكتاب المتضمن هذا الإخطار، فلم يُخف واقعة التعيين عن جهة عمله، ولم يَثبت بالأوراق أو ما تناولته التحقيقات تدخله شخصيا لدى رئاسة الشركة محل رقابته أو هيئة قناة السويس في هذا الشأن، كما خلت الأوراق من أي إشارة إلى أن الطاعن قد أهمل في أعماله الرقابية على تلك الشركة أو تغاضى عن مخالفات لديها بُغية اعتبار هذا التغاضي قربانا في سبيل الموافقة على تعيين نجله.