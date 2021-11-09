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«صحة النواب» تبدأ اجتماعها لمناقشة «مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية»

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«صحة النواب» تبدأ اجتماعها لمناقشة «مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية» «صحة النواب» تبدأ اجتماعها لمناقشة «مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية»

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بدأت منذ قليل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اجتماعها المخصص لمناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، الذي تقدمت به ، وبحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجلس النيابية.

وقال النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة عكفت الفترة الماضية على مراجعة الصياغات النهائبة لمواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، قبل بدء مناقشته مع الأطراف ذات الصلة بالقانون من الحكومة، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم سيناقش مشروع القانون وفقاً للنص الذي تقدمت به الحكومة، مع طرح المقترحات التي رأت اللجنة إمكانية تعديلها.

فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أهمية مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مشيرا إلى وجود بعض التعديلات سيطرحها خلال المناقشات.

ويتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، ويجيز مشروع القانون إعلان حالة الطوارىء، حال تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .

المصرى اليوم

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