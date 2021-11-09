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محافظ المنوفية: تسليم 1095 نظارة طبية.. والانتهاء من توصيل خدمة مياة الشرب لـ75 أسرة

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محافظ المنوفية: تسليم 1095 نظارة طبية.. والانتهاء من توصيل خدمة مياة الشرب لـ75 أسرة محافظ المنوفية: تسليم 1095 نظارة طبية.. والانتهاء من توصيل خدمة مياة الشرب لـ75 أسرة

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صرح اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفيه بأنه تم تسليم 1095 نظارة طبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي ينفذها صندوق «تحيا » بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.

كما تم الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب لعدد 75 أسرة بقرى مراكز أشمون والشهداء والباجور والسادات وبركة السبع بإجمالى تكلفة ما يقرب من نصف مليون جنيه ضمن حياة كريمة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصرى.

المصرى اليوم

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