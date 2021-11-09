أخبار عاجلة

التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور) -
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري -
مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022 -
طارق جبريل: الزمالك في مرحلة الانهيار.. والوضع أصبح كارثيًا -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب محافظ قنا يتفقد أعمال تبطين ترعة جنابية الرنان بالوقف

Print
نائب محافظ قنا يتفقد أعمال تبطين ترعة جنابية الرنان بالوقف نائب محافظ قنا يتفقد أعمال تبطين ترعة جنابية الرنان بالوقف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الثلاثاء أعمال التبطين التي يجرى تنفيذها بترعة جنابية الرنان بمركز الوقف ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في إطار مبادرة «حياة كريمة»، رافقه إبراهيم خلاوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

تبطين الترع بقنا

أوضح نائب محافظ قنا، أنه يجرى تبطين الترعة بطول ١٣ كم، بتكلفة مالية تصل إلى ٥٠ مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال التبطين في شهر أكتوبر الماضي، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التبطين والالتزام بالجدول الزمنى المقرر، لافتًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع الذي سوف يسهم في توفير كمية كبيرة من المياه المهدرة، ومن ثم توفير الميزانية الدورية للتطهير، وحماية المواطنين من الحشرات والزواحف الضارة، فضلا عن اضفاء منظر حضاري وجمالي للقري والمدن المصرية.

تبطين الترع بقنا

يُذكر أن المحافظة تستهدف تبطين ٤٨٨ كم ترع ومصارف بمختلف قرى المحافظة بتكلفة مليار و٦٧٥ مليون جنيه، حيث تم تنفيذ ٢١ عملية تبطين حتى الآن بإجمالي أطوال بلغت ١٢٣ كم بنسبة ٢٥% بتكلفة مالية وصلت إلى ٣٤٤ مليون جنيه.

تبطين الترع بقنا
تبطين الترع بقنا

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)

التنمية المحلية تتابع حملات رفع الإشغالات من شوارع العريش (صور)

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»

مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»