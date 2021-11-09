نائب محافظ قنا يتفقد أعمال تبطين ترعة جنابية الرنان بالوقف

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تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الثلاثاء أعمال التبطين التي يجرى تنفيذها بترعة جنابية الرنان بمركز الوقف ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في إطار مبادرة «حياة كريمة»، رافقه إبراهيم خلاوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف.

تبطين الترع بقنا

أوضح نائب محافظ قنا، أنه يجرى تبطين الترعة بطول ١٣ كم، بتكلفة مالية تصل إلى ٥٠ مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم البدء في أعمال التبطين في شهر أكتوبر الماضي، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التبطين والالتزام بالجدول الزمنى المقرر، لافتًا إلى أهمية مشروع تبطين الترع الذي سوف يسهم في توفير كمية كبيرة من المياه المهدرة، ومن ثم توفير الميزانية الدورية للتطهير، وحماية المواطنين من الحشرات والزواحف الضارة، فضلا عن اضفاء منظر حضاري وجمالي للقري والمدن المصرية.

تبطين الترع بقنا

يُذكر أن المحافظة تستهدف تبطين ٤٨٨ كم ترع ومصارف بمختلف قرى المحافظة بتكلفة مليار و٦٧٥ مليون جنيه، حيث تم تنفيذ ٢١ عملية تبطين حتى الآن بإجمالي أطوال بلغت ١٢٣ كم بنسبة ٢٥% بتكلفة مالية وصلت إلى ٣٤٤ مليون جنيه.

تبطين الترع بقنا