الاتحاد الأوروبي يتهم بيلاروسيا بشن «حرب هجينة» على بولندا

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تشهد الحدود بين بيلاروسيا وبولندا توترات متزايدة، وسط احتمالات بتحول الوضع إلى الأسوأ بفعل تجتمع آلاف المهاجرين لدى الحدود التي تربط بين البلدين، أملاً في العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي التي تشبه هذا النزوح بـ «حرب هجينة» تشنها بيلاروسيا، بينما تعتبر بولندا أنها باتت تحت هجوم، وأفادت بجاهزيتها للتعامل مع أي وضع.

في المقابل ترى حكومة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، عدم وجود مخاطر أمنية من اللاجئين، وهو ما دفع بولندا والاتحاد الأوروبي إلى الاعتقاد أن بيلاوسيا تحاول تحقيق الثراء من وراء المهاجرين عبر رحلات الطيران التي تنقلهم إلى بيلاروسيا، ويعتبرون أن نظام «لوكاشينكو» يعمد إلى تسليح الهجرة وتعزيز فكرة وجود المئات من اليائسين الذين يطمحون للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.

وسافر عدد كبير النازحين من الشرق الأوسط، وخاصة الدول التي تشهد توترات سياسية واقتصادية مثل العراق وسوريا ولبنان، إلى بيلاروسيا، خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويقول الاتحاد الأوروبي أن حرس الحدود في بيلاروسيا يسمحون بتدفق المهاجرين عبر الحدود إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما ينفيه «لوكاشينكو» نفسه.

وتقول بولندا أن، اليوم الثلاثاء، تجمع عدد كبير وغير مسبوق من اللاجئين حاولوا عبور الحدود، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وأن حرس حدودها البالغ تعداده 12 ألف جندي سيوقف أي محاولات للعبور.

والمثير في رحلة هؤلاء النازحين أن بعضهم، إن لم يكن الكثير منهم أمضى عدة أيام في الغابات بين بولندا وبيلاروسيا، في ظل طقس بارد وعدم كفاية الطعام وغياب الرعاية الطبية، حيث كان يتم تبادل دفعهم بين البلدين، بحسب شهاداتهم التي أدلوا بها لشبكة «سي إن إن».