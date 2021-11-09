«التعليم» تخاطب المديريات لتوعية الطلاب بخطوات التسجيل لتلقي لقاح كورونا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعليمات رسمية المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، شددت خلالها على ضرورة توعية الطلاب من سن 15 سنة فأكثر بأهمية تلقي لقاح كورونا .

وشددت الوزارة على ضرورة أن تقوم المدارس بتوعية هؤلاء الطلاب بخطوات التسجيل على رابط تطعيم كورونا على موقع وزارة الصحة والسكان والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على www.egcovac.mohp.gov.eg

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن يتلقى الطلاب الذين يسجلوا بياناتهم على رابط تطعيم كورونا على موقع وزارة الصحة، رسالة نصية للإبلاغ عن موعد ومكان تلقي التطعيم.

ونص الخطاب على أنه تنفيذًا للسياسة العامة للدولة بهدف الحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين، خاصة الطلاب وبالإشارة إلى القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021، والتي تقرر فيها التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، وذلك تعظيمًا للإجراءات الوقائية للحد من انتشار العدوى وانتقال المرض للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، يجب توجيه الطلاب لتلقى اللقاح.

وأعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، انطلاق تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح «فايزر» من 15 لـ18 سنة، وقال، في تصريحات عبر صفحته الخاصة بـ«فيسبوك»، إن وزارة الصحة أعلنت رسميًّا أنه تمت إتاحة اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وأضاف: «ترجو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من جميع الطلاب تحت سن 19 أن يقوموا بالتسجيل للحصول على اللقاح من خلال موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحه والسكان:

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

وستقوم وزارة الصحة والسكان بعمل اللازم إزاء تحديد موعد لكل منهم طبقًا للقسم الذي سوف يختارونه.