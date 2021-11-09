جامعة بنها: تقديم خدمة متميزة للطلاب المغتربين بالمدن الجامعية

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أكد الدكتور جمال سوسه، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية، سواء في التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إنه في هذا السياق أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية بشبرا.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد عبدالونيس نائب المشرف العام على المدن الجامعية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، كما تفقد المطابخ، المطاعم، مخازن الأغذية.

كما التقى نائب رئيس الجامعة بعدد من الطلاب داخل المدينة واطمأن منهم على مستوى الخدمة التي تقدم لهم، والتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب، مؤكدا على ضرورة متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية، للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.