مرور العاصمة المقدسة يضبط قائد دراجة نارية خالف أنظمة السلامة

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تجاوبًا مع "سبق" بعد رصد فيديو للواقعة.. وإحالته لجهة الاختصاص

ضبطت دوريات المرور بالعاصمة المقدسة قائد دراجة نارية بعد مقطع فيديو وهو يقود الدراجة على إطار واحد، مُعرّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

جاء ذلك تجاوبًا من قبل إدارة مرور العاصمة المقدسة مع مقطع فيديو حصلت عليه "سبق" لقائد دراجة نارية أمس، وهو يقودها على طريق العمرة متنقلاً بين المركبات، مخالفًا بذلك تعليمات الأمن والسلامة المرورية على الطرق، من خلال التنقل بين المسارات وعدم ارتداء خوذة الرأس والقيادة على إطار واحد.

وقد تم ضبط قائد الدراجة وإحالته لهيئة الجزاءات والمخالفات المرورية، وحجز الدراجة النارية، وذلك بعد ساعات من وصول المقطع إلى تحريات وبحث شعبة السير بمرور العاصمة المقدسة.