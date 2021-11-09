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«ينفع القمر ده تموتوه»..كيف استقبل أحمد خليل شائعة وفاته قبل عامين ()

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«ينفع القمر ده تموتوه»..كيف استقبل أحمد خليل شائعة وفاته قبل عامين (فيديو) «ينفع القمر ده تموتوه»..كيف استقبل أحمد خليل شائعة وفاته قبل عامين ()

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«ينفع القمر ده»، صورة شهيرة للفنان الراحل أحمد خليل خلال مشاركته في مسلسل، تحولت مع انتشار السوشيال ميديا إلى واحدة من أشهر الكوميكس التي يتبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في احتفالات خاصة مثل الفالنتاين حين يعلق السناجل «ينفع القمر ده يبقى سينجل»، أو خلال التوجه للعمل: «ينفع القمر ده يروح الشغل بدري؟».

المفارقة أن الراحل أحمد خليل علق بها على شائعة وفاته التي تم تداولها قبل سنوات قائلا: «ينفع القمر ده تموتوه».

وكشف الفنان احمد خليل عبر أحد البرامج التليفزيونية، عن رأيه في الصورة المنتشرة بكثافة عبر موقع التواصل الاجتماعى «فسيبوك»، له من احد الأعمال الفنية، والمستخدمة في صناعة الكومكس الشهير «معقول القمر ده».

وقال: هناك عدد كبير من المقربين منه كشفوا له ان هذا التعليق منتشر بقوة على «الفسيبوك»، وعلق ساخرًا: «ان دبلت الوردة راحتها فيها».

وعن شائعة وفاته التي إنتشرت مؤخرًا أوضح الفنان احمد خليل انه قام بالاتصال بنجله الذي يقيم في الخارج ليطمئنه عليه بعد إنتشار تلك الشائعة حتى لا يتعرض إلى القلق في حال سماعه تلك الأكاذيب.

المصرى اليوم

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