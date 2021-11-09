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تألق في «حديث الصباح والمساء».. محطات من حياة أحمد خليل

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تألق في «حديث الصباح والمساء».. محطات من حياة أحمد خليل تألق في «حديث الصباح والمساء».. محطات من حياة أحمد خليل

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جاءت انطلاقة الفنان أحمد خليل الحقيقية في الخليج وليست في ، حيث سافر إلى الخليج في سبعينات القرن الماضي، وشارك في أعمال متميزة منها «سليمان الحلبي» بدور «الجنرال الفرنسي كليبر» ومن إخراج عباس أرناؤوط وتأليف محفوظ عبدالرحمن، وحقق شهرة واسعة بهذه الشخصية، ليعود بعدها إلى مصر ويشارك في العديد من الأعمال الناجحة، ليحجز لنفسه مكانا بين عمالقة الفن المصري.

ولعل من أهم الأعمال التي قدمها أحمد خليل في مصر مسلسل «حديث الصباح والمساء»، الذي شارك فيه مع كوكبة من الفنانين، وكان الإنتاج الدرامي الأول للمنتج جمال العدل، وحقق صدى كبير.

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد خليل، مشاركته في مسلسل «إلا أنا- حكايتي مع الزمان»، إلى جوار الفنانة ميرفت أمين، أشرف زكي، أحمد والي، عصام السقا، ياسمين رحمي، وحازم إيهاب، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد خليل ستشيع جنازته بعد قليل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمصر، كما أعلن نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف ذكي في تصريحاته لـ «المصري اليوم»، وذلك بعد أن توفي صباح اليوم متأثرا بإصابته بكوفيد 19 المستجد، بعد تدهور حالته الصحية أمس ونقله إلى أحد المستشفيات الخاصة.

المصرى اليوم

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