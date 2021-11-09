الخميس.. هاني شاكر على مسرح النافورة ونادية مصطفى في الجمهورية

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تتواصل فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام الخميس 11 نوفمبر 5 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور.

ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يقدم النجم هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي باقة من اعماله الخاصة إلى جانب نخبة من مؤلفات الطرب ويسبقه فقرة غنائية لكل من المطربين، كنزي، محمد حسن، ايمان عبدالغني.

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى تقدم فرقة بورسعيد كوكبة من اعمال زمن الفن الجميل.

وفى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية تحيى النجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبدالسلام يسبقه فاصل غنائي لكل من ابراهيم فاروق، أحمد محسن والمغربيان على المديدي وايوب التجاني.

وفى الثامنة مساء على مسرح مكتبة الاسكندرية يقدم النجم التونسى صابر الرباعي حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات يسبقه فاصل غنائي للمطربة ريهام عبدالحكيم.

وبالتزامن يقام على مسرح أوبرا دمنهور حفلا للنجم محمد الحلو بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو فاروق البابلي ويسبقه فقرة غنائية لكل من محمد الخولي وأجفان.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية