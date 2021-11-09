تحليل مخدرات لطلبة المدارس والجامعات.. اقتراح جديد أمام البرلمان

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تقدم النائبة عصام العمدة، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن ضرورة التعاون بين وزارات الصحة والتضامن والداخلية في عمل حملات تحليل مخدرات لطلبة وطالبات المدارس والجامعات، على أن لا تعلن نتيجة التحليل، وتتولى وزارتي الصحة والتضامن علاج من يثبت تعاطيه للمخدرات.

وأضاف النائب في مقترحه أن سبب تقديمه بهذا الإجراء يأتي نظرا لتفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة مما تسبب في زيادة معدلات الجريمة بسبب تعاطي المواد المخدرة وانتشارها بين أوساط الشباب في سن مبكر.

وطالب «العمدة» في الإقتراح برغبة بضرورة انشاء مستشفيات مخصصة لعلاج الإدمان بالمدن الجديدة للحفاظ على خصوصية المرضى على أن تكون مجهزة بكافة التجهيزات اللازمة والمساحات المناسبة وبها أطقم متخصصة ومؤهلة على أعلى مستوى من أطباء وأخصاءيين نفسيين وتتولى وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التضامن متابعته بعد الشفاء حتى نضمن عدم عودته للتعاطي مرة أخرى وعمل بحث إجتماعي حول الأسباب التي أدت لتعاطيه المخدرات والعمل على حلها.

جدير بالذكر أنه وقعت في الأيام الأخيرة عدة حوادث غريبة على المجتمع المصري وكان أبرزها حادث الإسماعيلية وتفاصيله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد أن انتزعت الرحمة من قلب شاب أقدم على قتل رجل مسن وفصل رأسه عن جسده تحت تأثير مخدر الشابو ،تلك الحادثة التي هزت مشاعر الجميع وبثت الرعب في نفوس رواد «سوشيال ميديا» لم تكن الأولى التي كان كلمة السر بها هذا المخدر، فهناك جرائم أخرى انتزعت من قلوب مرتكبيها كل المشاعر الآدمية تحت تأثير «الشابو».