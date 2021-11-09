بدء تجهيزات احتفالات دير مارجرجس بالرزيقات غربي الأقصر

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شهد دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، بدء التجهيزات النهائية، للأحتفال غداً الأربعاء، بذكرى تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» بفلسطين، وفتح البايكات للبائعين من الأقباط والمسلمين، وانتشرت سرادقات بيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها صور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة.

دير مار جرجس يغلق أبوابه امام الزائرين

وأكد أصحاب البايكات داخل منطقة دير مارجرجس بالرزيقات، أن موسم احتفالات الدير بجانب كونه موسم بركات وخيرات وطقوس دينية، إلا أنه موسم رزق ويقوم الجميع بالبيع والشراء خلال تلك الأيام.

دير مار جرجس يغلق أبوابه امام الزائرين

ومن جانبه أعلن نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب محافظة الأقصر، إنه بناء على تعليمات قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، واللجنة المشرفة على احتفالات الدير، تقتصر احتفالات الدير لهذا العام 2021 م، على الزيارة فقط من الساعة السادسة صباحاً حتي الساعة العاشرة مساءاً، مع وجود محلات لبيع الكتاب والمستلزمات الدينية والملابس وغيرها داخل أسوار الدير.

وأكد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف البابوي لدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات، على عدم وجود إي مبيت أو خيام للزوار داخل أوخارج الدير نهائياً طوال فترة الأحتفال، حيث أنه ستعقد قداسات يومية تبدأ من الساعة السادسة صباحاً، وذلك خلال فترة الأحتفال، والتي تبدأ في 10 نوفمبر وتنتهي 16 نوفمبر 2021 المقبل، مطالباً جميع الزوار بمراعاة كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المقررة من وزارة الصحة في هذا الشأن، وارتداء الكمامة (ماسك الوجه) ومراعاة التباعد الاجتماعي ومسافة الأمان.

وأكد الأنبا مرقس المشرف البابوي للدير، على ضرورة امتناع الأشخاص عن زيارة الدير ومزاراته، في حالة معاناتهم من ارتفاع ولو طفيف في درجات حرارة الجسم والسعال والتهاب الحلق أو أي أعراض تنفسية أخرى، وذلك لمكافحة العدوى بفيروس كورونا في ظل تلك الظروف الحالية بالبلاد.