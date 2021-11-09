ضمن مبادرة «حياة كريمة».. نائب محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بالمركز الطبي والوحدات الصحية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الثلاثاء جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بعدد من المنشآت الطبية التي يجرى إنشائها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز الوقف، رافقه إبراهيم خلاوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، والدكتور محمد هليل مدير الإدارة الصحية بالوقف.

نائب محافظ قنا يتفقد الوحدة الصحية بالوقف

استهل نائب محافظ قنا جولته بمتابعة أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة «المشروع الأوروبي» بقرية المراشدة، والتي تم الانتهاء من تنفيذ ٩٥٪ من أعمال الصيانة بالوحدة ومن المقرر تسليمها خلال الأسبوع المقبل، كما تفقد أعمال تطوير وحدة إسعاف المراشدة والتي تضم عدد ٢ سيارة اسعاف، فضلا عن تركيب طبقة عازلة للحرارة والرطوبة لسقف الوحدة ومن المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير نهاية الشهر الجاري.

نائب محافظ قنا يتفقد الوحدة الصحية بالوقف

وتابع «عمر» جولته بتفقد الأعمال الإنشائية بالمركز الطبي بقرية المراشدة، مشيرا إلى أن مساحة المركز مقامة على ١٠٠٠ م٢ ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى ٤٥ مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت ١٥٪، مؤكدا أن المركز سوف يسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

نائب محافظ قنا يتفقد الوحدة الصحية بالوقف

واختتم نائب محافظ قنا الجولة بمتابعة الأعمال الإنشائية بوحدة صحة الأسرة بالقلمينا المقامة على مساحة ١٠٠٠ م٢، موجها بتكثيف العمل لضمان الانتهاء من تنفيذها وفقا للجدول الزمنى المقرر لها.

وأضاف «عمر» أن المنشآت الطبية التي يجرى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم في تلبية الاحتياجات الطبية المختلفة للمواطنين، مؤكدا أن جميع الوحدات الصحية يتم تنفيذها طبقا للمعايير والمواصفات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل المُقرر تطبيقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.