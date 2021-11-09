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السكرتير العام يترأس اجتماعًا لمتابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة بقنا

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السكرتير العام يترأس اجتماعًا لمتابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة بقنا السكرتير العام يترأس اجتماعًا لمتابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة بقنا

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ترأس المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام لمحافظة قنا اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، لمتابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة على مستوى دائرة المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بشأن الإزالة الفورية لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد، ومدير وحدة استرداد أراضي الدولة، ومدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة .

السكرتير العام لمحافظة قنا

أوضح السكرتير العام للمحافظة، أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والجهاز التنفيذي للمحافظة، موجهًا بمتابعة معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة «الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت في التظلمات، والتثمين»، بالإضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لإنجاز خطوات التقنين مع وضع جدول زمنى للانتهاء من محاضر الفحص والمعاينة المطلوبة.

السكرتير العام لمحافظة قنا

كما شدد السكرتير العام على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الجاديين في سداد الرسوم المقررة، واستبعاد كل الطلبات التي لا تخضع لمنظومة الاسترداد مع التعامل بكل حزم مع غير الجاديين في عدم استلام أذونات الفحص، ورسوم المعاينة بالتنسيق مع مسئولي الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى تنظيم حملات دورية ومفاجئة على الأراضي، وإحالة أية حالات تعدى جديدة على أراضي الدولة إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون .

المصرى اليوم

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