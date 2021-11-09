نجوم الفن ينعون أحمد خليل بكلمات مؤثرة: «فقدنا رمزا كبيرا من وأنقى الناس»

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حرص عدد من نجوم الفن على نعي، الفنان الراحل أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 80 عاما إثر تدهور حالته الصحية، بعد نقله لأحد المستشفيات الخاصة، بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث تحولت صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الأجتماعي إلى دفاتر عزاء يعربون من خلالها عن حزنهم الشديد لرحيل واحد من أهم الفنانين في الوطن العربي.

نعى الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، الفنان الراحل أحمد خليل حيث كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» قائلاً:«لم نتواصل منذ سنوات طويلة، لكنه كان في فترة الشباب ضمن شلة قهوة على بابا مساءً وأحيانا لا بأس صباحًا، كان أحد برنسات الوسط الفني، لطيف المعشر، هادئ الطباع، رزينا، إلى جانب حضوره الفني اللافت في كل شخصية يؤديها، رحم الله الفنان الكبير أحمد خليل وخالص العزاء لأسرته وللساحة الفنية».

وكتب الفنان حسام داغر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، قائلاً:«وداعا النجم العبقري أحمد خليل»، بينما كتبت الفنانة منة جلال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، البقاء لله، الفنان الكبير أحمد خليل، كورونا اللعين، راح يعمل مسلسل جاله كورونا مستحملش مات، كل حد ينزل يشتغل يرجع ميت، لا حول ولا قوة إلا بالله».

نعت الفنانة الكبير يسرا، الراحل أحمد خليل بنشر صورة له عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، معلقة عليها بكلمات مؤثرة، قائلة:«إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم رمزا كبيرا من أغلى وأنقى وأحب الناس لقلبي حبيبي الفنان القدير أحمد خليل، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان«.

وكذلك نعت الفنانة منة فضالي، الراحل، عبر حسابها على «تويتر»، حيث شاركت جمهورها صورة له، معلقة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، الفنان القدير أحمد خليل في ذمة الله، ربنا يرحمك برحمته».

شارك الفنان شيكو، عبر صفحته على فيس بوك، صورة النجم الراحل أحمد خليل، وعلق عليها: «الفنان الكبير أحمد خليل في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له وأفرغ صبرا على أسرته وأحبابه».

وتمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل بحضور عد من الفنانين وأسرته، في ساحة المسجد الخارجية بسبب رحيل الفنان متأثرًا بفيروس كورونا