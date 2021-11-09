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نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا يتابع أداء المبعوثين بالخارج

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نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا يتابع أداء المبعوثين بالخارج نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا يتابع أداء المبعوثين بالخارج

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نظم مكتب العلاقات الدولية ورعاية المبعوثين بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة، اجتماعا من خلال منصة زووم لمتابعة أداء المبعوثين من المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة بنها للخارج للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراه.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن اللقاء مع المبعوثين يأتي في اطار حرص الجامعة على التواصل المستمر معهم لمتابعة أدائهم الدراسي وتقديم الدعم المناسب لهم حتى حصولهم على درجاتهم العلمية والعودة لأرض الوطن.
وأضاف الدكتور مهران النجار المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية، أن ما يقرب من ٤٠ من المعيدين والمدرسين المساعدين المبعوثين للخارج للحصول على درجتي الماجستير أو الدكتوراة لتخصصات الطب والهندسة والزراعة والفيزياء وإدارة الأعمال قد شاركوا في الاجتماع موزعين على كل من ألمانيا وأمريكا وانجلترا والصين.

المصرى اليوم

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