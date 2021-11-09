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رئيس «المنظمة العربية» يثمن الحوار «المصري - الأمريكي» الاستراتيجي

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رئيس «المنظمة العربية» يثمن الحوار «المصري - الأمريكي» الاستراتيجي رئيس «المنظمة العربية» يثمن الحوار «المصري - الأمريكي» الاستراتيجي

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رحب علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بمضمون التصريحات في المؤتمر الصحفي المشترك لوزيري الخارجية المصري والأمريكي في واشنطن على صلة بجولة الحوار الاستراتيجي الجارية، والتي عكست تفاهما ايجابيا في عديد من الشؤون المصرية والعربية، بما في ذلك المؤشرات التي تجلت في توافق قائم على الندية في تنمية وتعزيز حقوق الإنسان.

وقال شلبي في تصريحات للمصري اليوم، إن التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان يشكل التزاما متبادلا بين كافة أطراف المجتمع الدولي، وتنص عليه الاتفاقيات التسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان باعتباره التزاما وواجبا قانونيا بين الدول الأطراف في الاتفاقيات.

وأضاف شلبي أن هناك خيطا رفيعا في التفاعل بين الدول حول قضية حقوق الإنسان، وإذا ما تم تجاوزه ينتقل التفاعل من المربع الايجابي المثمر إلى المربع السلبي الهدام، معتبرا أنه من الواضح أن الطرفين قد نجحا في تجاوز مثل هذا المأزق.

وتابع شلبي «أننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان سبق وأن نصحنا المسؤولين الغربيين طوال السنوات العشر الماضية بالتخلي عن خطاب الوصاية عند تفاعلهم مع قضايا حقوق الإنسان في الدول العربية، وخاصة مع دول مثل والجزائر والسعودية والمغرب، كما دعوناهم للتشبث بمنطق الحوار والانفتاح على التعاون والشراكة في الجوانب الفنية باعتباره السبيل الوحيد المضمون لتحقيق تقدم».

وحول طبيعة التفاهم المصري الأمريكي حول تعزيز حقوق الإنسان، قال شلبي لقد كان مهما للغاية تأكيد الطرفين على الاحترام المتبادل كاطار لتنمية العلاقات الثنائية، مع التطابق المعبر عنه من الطرفين في الغايات والذي تمحور حول مفهوم «تلبية مطالب المواطن المصري وسعيه إلى الرخاء واحترام خياراته الحرة».

المصرى اليوم

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