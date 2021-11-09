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145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت وزارة صحة حماس في غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و145 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 881 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إلى أن بلغت نسبة التعافي 235 حالة جديدة من مصابي ، واجمالي تراكمي للمصابين 185134 إصابة، والحالات النشطة 2595 حالة.


وبيّنت أنه بلغ اجمالي المتعافين 180934 حالة، والوفيات 1605 وفاة، الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 84 حالة، مشيرًة إلى أن بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 56 حالة.

وأظهرت الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى يوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 73 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 251 مليونا وما يقارب من 127 ألف إصابة، تعافى منهم 227 مليونا ونحو 374 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 380 ألف و480 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5،621 حالة وفاة.

المصرى اليوم

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