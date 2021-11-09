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وفاة و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

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وفاة و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل وفاة و564 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

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سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة واحدة و564 إصابة جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة بعد فحص 86،479 عينة مخبرية.

وبحسب الوزارة، فإن العدد التراكمي للمصابين بلغ 1،335,051 من بينهم 6,198 حالة نشطة.

وأكدت الصحة الإسرائيلية أن من بين الحالات النشطة 161 حالة خطيرة، منهم 120 حالة حرجة و107 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الوفيات 8124.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى يوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 73 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 251 مليونا وما يقارب من 127 ألف إصابة، تعافى منهم 227 مليونا ونحو 374 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الإثنين 380 ألف و480 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5،621 حالة وفاة.

وأظهرت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: (1،190 وفاة)، وأميركا (483 وفاة)، وأوكرانيا (473 وفاة)، وبلغاريا (334 وفاة)، والهند (304 وفيات).

المصرى اليوم

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