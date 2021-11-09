"موهبة" تبرم عقداً مع كورسيرا لتدريب 10 آلاف طالب في مجالات علمية وتقنية

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الاتفاقية تضمّنت تحويل الكتب المتخصصة للمؤسسة إلى مناهج تدرس عبر الإنترنت

أبرمت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وشركة كورسيرا العالمية، عقداً للتعاون في تدريب وتأهيل أكثر من 10 آلاف من طلبة موهبة في المجالات العلمية والتقنية، على مدار ثلاث سنوات، والاستفادة من حضور الشركة العالمي لتوظيف المميزين منهم في شركات تقنية عالمية.

ومثّل "موهبة" في توقيع العقد الذي أبرم في مقر المؤسسة في الرياض، نائب الأمين العام للمؤسسة لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان، بينما مثّل شركة كورسيرا رئيس الشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أنثوني تاتيرسل.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون لتقديم مجموعة من الرخص لدورات تعليمية متخصصة "علمية ومهارية" متميزة للطلبة الموهوبين، تقدم من خلال منصة شركة كورسيرا التعليمية واسعة الانتشار، والإسهام في تنمية قدرات الطلاب، وتوفير إثراء نوعي لما يقدم للطلبة الموهوبين بتوسيع مداركهم وخبراتهم في القضايا العلمية المختلفة التي تؤثر في حياتهم وفي مجتمعهم على حد سواء.

وتطرقت الاتفاقية إلى تدريب المعلمين ومنحهم شهادات للتدريس عبر الإنترنت، وتحويل كتب موهبة المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى مناهج تدرس عبر الإنترنت، والمعامل الافتراضية في موضوعات ستم، بالإضافة إلى منح كورسيرا شهادة مهنية لوظائف المبتدئين لطلاب موهبة.

وشاهد رئيس شركة كورسيرا والوفد المرافق فيلم موهبة للتعرف على رؤيتها ورسالتها وجهودها لتنمية قدرات الطلاب الموهوبين، والوصول بهم إلى مرحلة التميز، وفق أحدث الأساليب العلمية في اكتشاف ورعاية وتربية الموهوبين.