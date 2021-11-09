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أمانة عسير تغلق 49 منشأة مخالفة للإجراءات الصحية

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أمانة عسير تغلق 49 منشأة مخالفة للإجراءات الصحية أمانة عسير تغلق 49 منشأة مخالفة للإجراءات الصحية
إثر تنفيذ 13705 جولات رقابية خلال شهر ربيع الأول

أمانة عسير تغلق 49 منشأة مخالفة للإجراءات الصحية

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها 13.705 جولات تفتيشية خلال شهر ربيع الأول المنصرم، حيث أسفرت الحملات التفتيشية عن تسجيل 26.569 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية، فضلاً عن إغلاق 49 منشأة تجارية مخالفة.

وتنوّعت المخالفات المرصودة على المنشآت ما بين تدنّي مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكّدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على جميع المنشآت؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات الموحد 940.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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