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"ترمومتر إيجارات المكاتب".. صعود بالرياض وانخفاض بمدن أخرى والأسباب هنا

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"ترمومتر إيجارات المكاتب".. صعود بالرياض وانخفاض بمدن أخرى والأسباب هنا "ترمومتر إيجارات المكاتب".. صعود بالرياض وانخفاض بمدن أخرى والأسباب هنا
زيادة 2.9% في المواقع البارزة بالعاصمة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية

ارتفعت إيجارات المساحات المكتبية المتميزة في المملكة العربية هذا العام، مدفوعةً بارتفاع أعداد الشركات العالمية التي تتجه إلى الرياض لتتخذ منها مقارّ إقليمية؛ حيث تعمل البلاد على جذب الشركات العالمية لتصبح مركز الأعمال الإقليمي.

وارتفعت إيجارات المكاتب في المواقع البارزة في العاصمة السعودية الرياض بنسبة 2.9٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، وفقاً لبيانات من شركة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك"، وتعمل أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لجذب الشركات العالمية في سعيها لتنويع اقتصادها.

وفي أكتوبر الماضي حصلت أكثر من 40 شركة عالمية، على تراخيص لفتح مقارها الإقليمية في المملكة العربية السعودية.

وأشار تقرير وكالة "بلومبيرغ"، إلى أن المساحات الإيجارية في بعض المواقع في المملكة انخفضت بنسبة تتراوح بين 1% و3% خلال الأشهر الـ12 الماضية؛ وذلك لتفضيل الكثير من الشركات الموجودة في المناطق الأخرى الانتقال إلى العاصمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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