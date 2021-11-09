موسيمانى يناقش تعديلات لائحة الاهلى فى جلسة خاصة مع «التخطيط»

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تناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى خلال إجتماعها المقبل مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بعد عودتة من جنوب أفريقيا التعديلات الجديدة التى طلبها فى لائحة الفريق والتى يرغب فى زيادة مكافأت الفوز وكذلك مضاعفة العقوبات للخسارة وذلك لاعتمادها رسميا عد إنتخابات النادى التى ستجرى يومى 25 و26 فبراير الجارى.

ويعيش الأهلى أجواء من الفرحة فى الوقت الراهن بعد الفوز الكبير على الزمالك 5-3 فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، وتسيد الأهلي مباراة القمة بأمواج هجومية متلاحقة، أثمرت في الشوط الأول عن تسجيل ‏ثلاثة أهداف. حمل الأول توقيع أليو ديانج في الدقيقة 16 من تسديدة قوية، وأضاف علي ‏معلول الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 20، قبل أن يختتم محمد شريف الثلاثية في ‏الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني أضاف أليو ديانج الهدف الرابع في الدقيقة 53، واختتم ‏خماسية الأهلي علي معلول في الدقيقة 60 من ركلة جزاء. في حين سجل ثلاثية الزمالك ‏مصطفى فتحي وأحمد السيد زيزو من ركلة جزاء، قبل أن يضيف أشرف بن شرقي الهدف ‏الثالث.، بهذه النتيجة يحصد الأهلي ثلاث نقاط مهمة ويرفع رصيده للنقطة 9 من ثلاث مباريات ‏بالعلامة الكاملة، في حين تجمد رصيد الزمالك عند 6 نقاط.‏