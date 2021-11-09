بينها 862 محضرًا لمخابز بلدية مخالفة.. الإسكندرية تحرر 1686 محضرًا بمخالفات (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أنه لا تهاون فيما يختص بصحة المواطنين وأن جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ويتلاعب بصحة وأرواح المواطنين، مؤكدا على ضرورة قيام مديرية التموين بالاستمرار في الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، موجها بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والقيام بحملات مرورية مفاجئة للتأكد من عدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الشريف، أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق والمخابز البلدية خلال شهر اكتوبر بلغت 1686 محضر، مشيرا إلى أن مديرية التموين وجميع الأجهزة الرقابية شنت العديد من الحملات الرقابية على مستوى أحياء المحافظة لضبط أي مخالفات تموينية، وأكد المحافظ أن مديرية التموين تعمل على توفير كافة السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تتناسب مع جميع الفئات.

ومن جانبه أشار محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى ان المديرية شنت خلال شهر اكتوبر العديد من الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، ومحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بنطاق الإدارات التموينية السبع، للتأكد من توفر السلع للمواطنين، ورصد أي مخالفات وتحرير محاضر لردع للمخالفين، لافتا إلى أن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها للمخابز البلدية المخالفة بلغت 862 محضر من بينها 322 محضر إنتاج خبز ناقص وزن، بالإضافة إلى 171 محضر عدم نظافة أدوات العجن، و36 محضر توقف بدون إذن مسبق.

وعن الحملات الرقابية على الأسواق والمحال؛ أوضح سعد الله؛ بأن إجمالي المحاضر التي تم تحريرها على الأسواق خلال شهر اكتوبر قد بلغت 821 محضر، من بينها 326 محضر لعدم وجود شهادة صحية، و4 محاضر للمحال التي تبيع للمواطنين بأسعار زائدة، كما تم تحرير 375 محضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع، بالإضافة إلى 12 محضر لوجود سلع مجهولة المصدر، و24 محضر لاستخدام الأوراق المطبوعة في التغليف ،و 8 محاضر لبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

بينها 862 محضراً لمخابز بلدية مخالفة .. الإسكندرية تحرر 1686 محضراً بمخالفات (صور)

بينها 862 محضراً لمخابز بلدية مخالفة .. الإسكندرية تحرر 1686 محضراً بمخالفات (صور)

بينها 862 محضراً لمخابز بلدية مخالفة .. الإسكندرية تحرر 1686 محضراً بمخالفات (صور)

بينها 862 محضراً لمخابز بلدية مخالفة .. الإسكندرية تحرر 1686 محضراً بمخالفات (صور)