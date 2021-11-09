أوهمهم بتوفير مدافن.. ضبط موظف سابق بـ«محلي الجيزة» بتهمة النصب

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط موظف سابق بأحد أحياء الجيزة، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بتوفير مدافن وإنهاء إجراءات التصالح الخاصة بالعقارات ملكهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الجيزة، بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على مبلغ مالي منه نظير إنهاء إجراءات التصالح الخاصة بالعقار محل سكنه، وكذلك توفير 2 مدفن له، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام المشكو في حقه «موظف سابق بأحد الأحياء بالجيزة وتم فصله من الخدمة» له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على الشاكي.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.