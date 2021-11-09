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محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف القوافل الطبية والخدمية لخدمة البسطاء (صور)

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محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف القوافل الطبية والخدمية لخدمة البسطاء (صور) محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف القوافل الطبية والخدمية لخدمة البسطاء (صور)

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أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع المديريات والجهات الخدمية المختصة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية والاجتماعية لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين مع التشديد على وصول تلك الخدمات إلى جميع المواطنين البسطاء على مستوى الأحياء، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وشهد حي ثان العامرية فعاليات القافلة الطبية المقامة بمركز شباب الناصرية، حيث تزايدت أعداد المستفيدين من الكشف وصرف العلاج والتي بلغت ٢٧٩ حالة مرضية، كما تم القاء ندوه بضرورة تلقى لقاح حفاظا على الصحة العامة.

وشهد حي الجمرك قافلة طبية سكانية مجانية بجمعية مستوصف الصيادين، حيث قام مركز معلومات التنمية المحلية بالحي بالتنسيق مع منطقة الجمرك الطبية بإقامة قافلة طبية سكانية مجانية شاملة ومتنوعة، أسفرت القافلة عن الكشف على ٦٧ كشف متنوع، كما تم تسجيل عدد من المواطنين المتقدمين لفصول محو الأمية، واستخراج عدد من بطاقة الرقم القومي للسيدات مجانا.

وفي نفس السياق؛ قام المختصون بالتوعية في هذه القوافل من من المناطق الطبية وهيئه الاوقاف بإقامه ندوات توعية منها ندوات بعنوان «أهمية الحفاظ على صحة الإنسان وضرورة الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة خلال فترة الجائحة، والفحص المبكر للثدي»، وذلك لنشر الوعي الصحي بين المواطنين.

محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف القوافل الطبية والخدمية لخدمة البسطاء (صور)
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف القوافل الطبية والخدمية لخدمة البسطاء (صور)
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف القوافل الطبية والخدمية لخدمة البسطاء (صور)
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف القوافل الطبية والخدمية لخدمة البسطاء (صور)
محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف القوافل الطبية والخدمية لخدمة البسطاء (صور)

المصرى اليوم

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