مصرع شخص في حادث تصادم قطار العلمين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم قطار باودر عند مزلقان مدينة العلمين منذ ساعة تقريبا.

وتحركت سيارة الإسعاف فور إبلاغها بالحادث من شرطة النجدة ونقلت الجثة إلى مستشفى العلمين المركزى ووضعت الجثة فى ثلاجة المستشفى.

وكان قد دخل مستشفى العلمين أثر حادث تصادم قطار بلودر بمزلقان العلمين بالكيلو ك ١١٥ طريق الإسكندرية مطروح جثة هامدة بإسم محمد شكري فتوح ٢٥ سنة من المنوفية والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى.

وكانت نيابة العلمين قد انتقلت إلى مكان الحادث فور وقوعها لمعاينة الواقعة على الطبيعة وبيان المتسبب فى الحادث الذى نتج عنه وفاة شاب وطلبت النيابة انتداب خبير من السكة الحديد لمعاينة الواقعه وكتابة تقرير فنى عن واقعة التصادم وحالة القطار وسائقه وقت وقوع التصادم .