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"التجارة" تنفّذ 70 ألف زيارة وتحرر 668 مخالفة فورية في كل مناطق المملكة

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"التجارة" تنفّذ 70 ألف زيارة وتحرر 668 مخالفة فورية في كل مناطق المملكة "التجارة" تنفّذ 70 ألف زيارة وتحرر 668 مخالفة فورية في كل مناطق المملكة
لمراقبة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 70.762 زيارة تفتيشية؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة .

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 668 مخالفة فورية؛ تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا.

وأكدت وزارة التجارة متابعة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بكل مناطق المملكة بعدم السماح بدخول الأفراد غير المحصنين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث يشترط إظهار حالة كل المتسوقين حسب الحالة في تطبيق "توكلنا"، بحيث تكون (مُحصّن بجرعتين).

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفات عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية الواجب الالتزام بها والصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية)، وضبط المنشآت غير الملتزمة وفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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