«من أغلى و أنقى و أحب الناس لقلبي».. يسرا تنعى أحمد خليل

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نعت الفنانة يسرا الفنان أحمد خليل الذي رحل عن عالمنا صبا ح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 80 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كتبت يسرا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم رمز كبير من أغلى وأنقى وأحب الناس لقلبي حبيبي الفنان القدير أحمد خليل تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وتمت صلاة الجنازة على الفنان الراحل بحضور عد من الفنانين وأسرته، في ساحة المسجد الخارجية بسبب رحيل الفنان متأثرًا بفيروس كورونا.