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رحيل هادئ وحزين خلفه النجم القدير أحمد خليل الذي توفي عن 80 عاما صباح اليوم، إثر تدهور حالته الصحية بفيروس كورونا.

أحمد خليل فنان كبير قدم العديد من الأدوار المميزة في مسيرته، وارتبط الجمهور بدور «عطا المراكيبى» في مسلسل «حديث الصباح والمساء»، من إخراج أحمد صقر عن رواية أديب نوبل كان من أبرز هذه الأدوار، خاصة لارتباطه في السنوات الأخيرة بالجمهور رغم عرض المسلسل قبل 20 عاما، فمع إعادة عرضه ومع حديث عدد من أبطاله عنه في لقاء تليفزيوني أعاد الجمهور اكتشاف العمل، وخاصة تلك العلاقة الرومانسية التي ربطت بين بطليه أحمد خليل وليلى علوي على الشاشة من خلال الأحداث، ومنها تفاصيل حمل الراحل أحمد خليل للفنانة ليلى علوي- التي جسدت شخصية هدى- في ليلة زفافهما، إلى جانب حديثها عن قوته وحجم يده، وقبولها الارتباط به رغم أنه لم يكن أرستقراطيا، بل كان رجلا شعبيا.

وتحدث الراحل أحمد خليل عن العديد من المشاهد التي جمعته بليلى علوي في المسلسل منها مشهد حمله لها خلال ليلة زفافهما.

وقال مازحا خلال ظهوره في برنامج «صاحبة السعادة» إن أجمل ليلة دخلة كانت بينى أنا وليلى علوى، في مسلسل «حديث الصباح والمساء»، لتقاطعه إحدى بطلات العمل الراحلة دلال عبدالعزيز قائلة: «ده كان حدث»، ليتابع أحمد خليل، قائلا، «شيلها كان سهل بس الفستان كان تقيل، وخلى رجالة مصر عاوزين يقتلونى»، لتعلق ليلى علوى كان وزنى زايد وكنت خايفة عليه بس هو طلع تمام».

أحمد خليل

وأضاف الراحل أحمد خليل خلال لقائه: «على فكرة المشهد ده كان ليه كمالة أنا شيلتها لحد السرير بس المصورين سابوا الكاميرا وقعدوا يبصوا».

أحمد خليل

وقال المخرج أحمد صقر، «أنا عجبنى مشهد تانى في أوضة النوم بتاع الصباحية لما قعد يتنطط على السرير».

وأضافت الراحلة دلال عبدالعزيز، أن الفنان أحمد خليل عمل نقل كبيرة جدا من المراكبى إلى ابن القصور بشكل حلو قوى حتى غيرته من خالد النبوى ورجوعه لأصله على السفرة.

وأبدت ليلى علوى إعجابها بمشاهد عبلة كامل ومحمود الجندى وقالت إنه كان عبقريا، وأنا أقرأ الرواية عجبنى مشهد وأنا بقول لأحمد خليل ورينى إيدك، وكنت حافظة المشهد ولما بصيت في إيد الأستاذ أحمد قعدت اتغزل في ايده وأبصله وجوايا حاجات كثيرة مش عاوزة أوريهاله أنا بحب المشهد ده.

المفاجأة كانت ان دور عطا المراكيبي عرض على النجم الراحل نور الشريف ورفضه، ليقدمه أحمد خليل ويتألق به.